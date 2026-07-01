Firmenstaffel 2026: Was Fahrgäste der MVB jetzt beachten müssen

Magdeburg - Für den Firmenstaffellauf in Magdeburg gibt es am Donnerstag mehrere Änderungen im Linienverkehr. Darauf müssen sich Straßenbahnfahrende einstellen.

Die Linie 15 wird zusätzlich eingesetzt. (Archivbild) © MVB/Peter Gercke

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) mitteilte, werden in diesem Jahr im Elbauenpark zusätzliche Straßenbahnen eingesetzt.

Die Teilnehmenden haben somit die Möglichkeit, ohne Stau und Parkplatzstress pünktlich zum Start vor Ort zu sein.

Neben den Straßenbahnlinien 6 wird die Linie 15 direkt zum Veranstaltungsgelände an der Haltestelle Messegelände/Elbauenpark fahren.

Die Linie 15 fährt ab 15.27 Uhr alle 20 Minuten bis 21.30 Uhr zwischen Hauptbahnhof, Allee Center und Messegelände.

Zwischen 18 Uhr und 20 Uhr müssen sich die Fahrgäste jedoch auf eine Sperrung der Breitscheidstraße einstellen.

Hier verläuft ein Streckenabschnitt des Laufes zum Herrenkrug. Die Linie 6 endet in dieser Zeit bereits am Messegelände.