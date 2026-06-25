WM-Stimmung auf den Gleisen: MVB-Mitarbeiter tragen jetzt Fußballtrikots

Magdeburg - Mitarbeiter der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) dürfen jetzt die Dienstuniform gegen Fußballtrikots tauschen. Damit bekennt sich das Unternehmen nicht nur zur deutschen Startelf, sondern setzt auch ein internationales Zeichen.

Mitarbeiter der Magdeburger Verkehrsbetriebe dürfen fortan an WM-Spieltagen Fußballtrikots tragen. © MVB

Auch im Arbeitsalltag soll jetzt für die diesjährige Fußball-WM mitgefiebert werden. An Spieltagen dürfen die Mitarbeiter der MVB jetzt Fußballtrikots ihrer Lieblingsmannschaft tragen - das muss nicht zwingend Deutschland sein.

Bei der MVB arbeiten nach eigenen Angaben Menschen aus 13 Nationen.

"Die Aktion [macht] sichtbar, wie vielfältig unsere Belegschaft ist und dass unterschiedliche Kulturen und Nationalitäten bei der MVB ganz selbstverständlich zusammengehören", sagte Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel.

In den Magdeburger Trams und Bussen, aber auch in den Kundenzentren und MVB-Häuschen wird Fußballbegeisterung somit sichtbar.