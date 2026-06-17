Sperrungen am Magdeburger Ring! Wichtige MVB-Baustelle geht in die nächste Runde

Magdeburg - Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) läuten den nächsten Meilenstein ein: Ab Montag steht im Magdeburger Zentrum eine neue Baustelle bevor .

In der Albert-Vater-Straße beginnen in wenigen Tagen die Bauarbeiten für die Nord-Süd-Verbindung. © MVB

Der nächste Bauabschnitt für die neue Nord-Süd-Verbindung beginnt am 22. Juni in der Albert-Vater-Straße in Stadtfeld Ost.

In der ersten Bauphase bis Juli werden die Baustellenzufahrt sowie provisorische Fuß- und Radwege eingerichtet. Danach müssen Leitungen, Querungen und die Gleise verlegt werden.

Die Albert-Vater-Straße bleibt während der Baumaßnahmen zwar in beide Richtungen je einspurig befahrbar, Autofahrer müssen aber trotzdem mit Einschränkungen rechnen.

Die Auffahrt auf den Ring ist weiterhin möglich, allerdings wird die Abfahrt aus Richtung Stendal dichtgemacht. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

Insgesamt soll das Bauprojekt und die damit einhergehenden Behinderungen bis 2028 andauern.