Neue Baustellen und Sperrungen in Magdeburg: Das ändert sich im Busverkehr

Magdeburg - Ab der kommenden Woche müssen sich Pendler in Magdeburg auf Änderungen im Busverkehr einstellen. Baustellen sorgen für zahlreiche Sperrungen. Das gibt es zu beachten!

Viele Straßen bleiben für Busse vorerst gesperrt. © MVB/Peter Gercke

Nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) starten ab dem 31. März neue Baustellen, welche Auswirkungen auf zahlreiche Buslinien haben werden.

Buslinien 69 und N7:

Die Kritzmannstraße ist in Fahrtrichtung Mittagstraße vom 31. März bis 1. April dicht. Busse der Linien 69 und N7 fahren in Richtung S-Bahnhof Neustadt bzw. Alter Markt eine Umleitung. Die Haltestelle Hermann-Bruse-Platz wird in die Crucigerstraße verlegt.

Buslinien 53, 54, N4:

Vom 31. März bis 4. April bleibt der Birnengarten in beiden Richtungen gesperrt. Die Buslinien 53, 54 und N4 werden umgeleitet. Die Haltestelle Auf den Höhen wird in die Straße Auf den Höhen verlegt und der Halt Birnengarten entfällt.

Die Buswendeschleife Harsdorfer Platz wird wegen Kanalbauarbeiten vom 31. März bis 11. April gesperrt. Die Linie 72 enden in diesem Zeitraum bereits am Olvenstedter Platz. Busse der Linie 72 bis Diesdorf, fahren regulär.