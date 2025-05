Oberleitung an Ringbrücke wird entfernt: Tram-Verkehr in Stadtfeld fällt aus

Magdeburg - Schlechte Nachrichten für Stadtfeld-Bürger! Ab kommenden Montag entfällt für etwa eine Woche der Tramverkehr in dem Bezirk. Grund sind Bauarbeiten am Damaschkeplatz .

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) am heutigen Mittwoch mitteilten, werden die Oberleitungen an der einsturzgefährdeten Ringbrücke zwischen dem 19. und 23. Mai entfernt.

Fahrgäste, die zum Hauptbahnhof, ZOB oder in die Magdeburger Innenstadt wollen, werden gebeten, an der Harsdorfer Straße und am Westring in die Linie 4 zu steigen.

Alle Änderungen und die genauen Haltepunkte findet Ihr auf der Website der MVB.