Trotz Streik: MVB erweitern Notfallfahrplan am Wochenende
Magdeburg - Seit Donnerstag läuft der ÖPNV in Magdeburg wegen eines vier Tage langen Streiks in einem Notbetrieb. Jetzt konnten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ihren vorläufigen Fahrplan kurzfristig erweitern.
"Dank einer höheren Verfügbarkeit von Fahrpersonal werden zusätzliche Linien eingesetzt und der Verkehr für die Fahrgäste spürbar verbessert", teilte MVB-Sprecher Tim Stein gegenüber TAG24 mit.
Das ist der Notfallfahrplan für das bevorstehende Wochenende:
MVB-Notfallfahrplan am Samstag (21. März 2026)
Betriebszeiten von 9.30 Uhr bis 17 Uhr
Diese Straßenbahnlinien fahren: 1, 2, 4 und 9 – im 20-Minuten-Takt
Diese Buslinien fahren: 52 und 54 – im 30-Minuten-Takt, Buslinie 42 fährt regulär nach ursprünglichem Fahrplan
MVB-Notfallfahrplan am Sonntag (22. März 2026)
Betriebszeiten von 9.30 Uhr bis 17 Uhr
Diese Straßenbahnlinien fahren: 2, 4 und 9 – im 20-Minuten-Takt
Diese Buslinien fahren: 52 und 54 – im 30-Minuten-Takt, Buslinie 42 fährt regulär nach ursprünglichem Fahrplan
Titelfoto: Peter Gercke/Magdeburger Verkehrsbetriebe