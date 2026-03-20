Trotz Streik: MVB erweitern Notfallfahrplan am Wochenende

Magdeburg - Seit Donnerstag läuft der ÖPNV in Magdeburg wegen eines vier Tage langen Streiks in einem Notbetrieb. Jetzt konnten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ihren vorläufigen Fahrplan kurzfristig erweitern.

"Dank einer höheren Verfügbarkeit von Fahrpersonal werden zusätzliche Linien eingesetzt und der Verkehr für die Fahrgäste spürbar verbessert", teilte MVB-Sprecher Tim Stein gegenüber TAG24 mit.

Das ist der Notfallfahrplan für das bevorstehende Wochenende: