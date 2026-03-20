Trotz Streik: MVB erweitern Notfallfahrplan am Wochenende

Obwohl bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben gestreikt wird, konnte das Unternehmen den Notfallfahrplan am Wochenende erweitern.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Seit Donnerstag läuft der ÖPNV in Magdeburg wegen eines vier Tage langen Streiks in einem Notbetrieb. Jetzt konnten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ihren vorläufigen Fahrplan kurzfristig erweitern.

Auch die Straßenbahnlinie 9 wird in einem 20-Minuten-Takt am Wochenende im Einsatz sein.
Auch die Straßenbahnlinie 9 wird in einem 20-Minuten-Takt am Wochenende im Einsatz sein.  © Peter Gercke/Magdeburger Verkehrsbetriebe

"Dank einer höheren Verfügbarkeit von Fahrpersonal werden zusätzliche Linien eingesetzt und der Verkehr für die Fahrgäste spürbar verbessert", teilte MVB-Sprecher Tim Stein gegenüber TAG24 mit.

Das ist der Notfallfahrplan für das bevorstehende Wochenende:

MVB-Notfallfahrplan am Samstag (21. März 2026)

  • Betriebszeiten von 9.30 Uhr bis 17 Uhr

  • Diese Straßenbahnlinien fahren: 1, 2, 4 und 9 – im 20-Minuten-Takt

  • Diese Buslinien fahren: 52 und 54 – im 30-Minuten-Takt, Buslinie 42 fährt regulär nach ursprünglichem Fahrplan

MVB-Notfallfahrplan am Sonntag (22. März 2026)

  • Betriebszeiten von 9.30 Uhr bis 17 Uhr

  • Diese Straßenbahnlinien fahren: 2, 4 und 9 – im 20-Minuten-Takt

  • Diese Buslinien fahren: 52 und 54 – im 30-Minuten-Takt, Buslinie 42 fährt regulär nach ursprünglichem Fahrplan

Weitere Informationen und aktuelle Fahrplanänderungen gibt es auf der Webseite der MVB.

Am Montag soll wieder der reguläre Fahrplan gelten. Dann ist der Streik vorbei und der Verkehr wird in der Nacht zuvor schrittweise aufgenommen.

Titelfoto: Peter Gercke/Magdeburger Verkehrsbetriebe

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