Wegen Bauarbeiten: Das ändert sich ab Juni im Magdeburger Busverkehr

Magdeburg - Ab Juni ändert sich wieder einiges im Linienverkehr der Magdeburger Verkehrsbetriebe ( MVB ). So kommt Ihr trotzdem ans Ziel.

Die Baumaßnahmen sollen am 26. Juni abgeschlossen werden. © Magdeburger Verkehrsbetriebe/Peter Gercke

Grund für die Änderungen sind drei Baumaßnahmen in den Magdeburger Stadtteilen Ottersleben und Stadtfeld Ost.

Diese beginnen nach Angaben der Verkehrsbetriebe am 1. Juni und sollen teilweise bis zum 26. Juni andauern.

Von den Linienänderungen sind die Buslinien 52, 53, 54 sowie die Nachtlinie N5 betroffen.

Darauf müssen sich die Fahrgäste einstellen:

Umleitungen in Ottersleben vom 1. bis 12. Juni 2026

Linie 53 (Sudenburg - Eichplatz) fährt über die Niendorfer Straße

(Sudenburg - Eichplatz) fährt über die Niendorfer Straße Ersatzhaltestellen: Am Teich und Hängelsbreite (Richtung Eichplatz)

nicht bediente Haltestelle: Adolf-Jentzen-Straße

zusätzlich bediente Haltestellen: Niendorfer Straße, Friedhof Klein Ottersleben, Lüttgen Ottersleben

Umleitung Linie 54 (Braunlager Straße - Werner-von-Siemens-Ring) betrifft nur die Fahrten über den Sonnenanger

(Braunlager Straße - Werner-von-Siemens-Ring) betrifft nur die Fahrten über den Sonnenanger in Fahrtrichtung Braunlager Straße verkehren die Busse zuerst über Sonnenanger und dann zum Eichplatz

in Fahrtrichtung Bördepark zuerst über Eichplatz und dann zum Sonnenanger

Umleitung in Stadtfeld Ost vom 1. bis 26. Juni 2026