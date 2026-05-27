Wegen Bauarbeiten: Das ändert sich ab Juni im Magdeburger Busverkehr
Magdeburg - Ab Juni ändert sich wieder einiges im Linienverkehr der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). So kommt Ihr trotzdem ans Ziel.
Grund für die Änderungen sind drei Baumaßnahmen in den Magdeburger Stadtteilen Ottersleben und Stadtfeld Ost.
Diese beginnen nach Angaben der Verkehrsbetriebe am 1. Juni und sollen teilweise bis zum 26. Juni andauern.
Von den Linienänderungen sind die Buslinien 52, 53, 54 sowie die Nachtlinie N5 betroffen.
Darauf müssen sich die Fahrgäste einstellen:
Umleitungen in Ottersleben vom 1. bis 12. Juni 2026
- Linie 53 (Sudenburg - Eichplatz) fährt über die Niendorfer Straße
- Ersatzhaltestellen: Am Teich und Hängelsbreite (Richtung Eichplatz)
- nicht bediente Haltestelle: Adolf-Jentzen-Straße
- zusätzlich bediente Haltestellen: Niendorfer Straße, Friedhof Klein Ottersleben, Lüttgen Ottersleben
- Umleitung Linie 54 (Braunlager Straße - Werner-von-Siemens-Ring) betrifft nur die Fahrten über den Sonnenanger
- in Fahrtrichtung Braunlager Straße verkehren die Busse zuerst über Sonnenanger und dann zum Eichplatz
- in Fahrtrichtung Bördepark zuerst über Eichplatz und dann zum Sonnenanger
Umleitung in Stadtfeld Ost vom 1. bis 26. Juni 2026
- Linie 52 (Sudenburg - Kastanienstraße) und Linie N5 (Alter Markt - Diesdorf) fahren über Hans-Löscher-Straße/ Annastraße
- Ersatzhaltestelle: Arndtstraße (in der Annastraße)
Alle aktuellen Fahrpläne und Änderungen im Linienverkehr findet Ihr online auf der Website der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB): https://www.mvbnet.de/.
Titelfoto: Magdeburger Verkehrsbetriebe/Peter Gercke