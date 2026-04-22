Millionen Fahrgäste mehr: ÖPNV wird in Magdeburg stärker genutzt

Magdeburg - Der Nahverkehr in Magdeburg ist im vergangenen Jahr stärker genutzt worden.

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Magdeburg werden häufiger genutzt. © MVB/Nilz Böhme

2025 hätten über 65 Millionen Fahrgäste die Busse und Straßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) genutzt, teilte ein Sprecher mit.

Das entspreche einem Zuwachs von 6,5 Millionen Fahrgästen im Vergleich zum Vorjahr. Die Verkehrseinnahmen stiegen im Jahr 2025 um 5,5 Millionen Euro auf insgesamt 38,7 Millionen Euro.

Grundlage für die Statistik sind verkaufte Fahrkarten und durchschnittliche Nutzungswerte je Ticketart. Eine Auswertung über automatische Fahrgastzählsysteme war den Angaben zufolge im Jahr 2025 nicht belastbar möglich.

"Die Menschen in Magdeburg setzen immer stärker auf Bus und Straßenbahn", sagte MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel.