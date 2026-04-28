Magdeburg startet Pilotprojekt für Sozialticket im ÖPNV

Magdeburg - Ab Freitag startet Magdeburg eine Pilotphase für ein Sozialticket im öffentlichen Personenverkehr. Das ist geplant.

Ab Mittwoch können die Sozialtickets erworben werden. (Symbolfoto) © MVB/Nilz Böhme

Berechtigte Bürgerinnen und Bürger können das Ticket bereits am Mittwoch, dem 29. April, unter Vorlage einer gültigen Otto-City-Card und des Personalausweises für 19 Euro in jedem MVB-Häuschen oder im MVB-Kundenzentrum kaufen.

"Das Sozialticket ist eine persönliche Monatskarte für das Stadtgebiet Magdeburg, die nicht an den Kalendermonat gebunden ist", erklärte die Stadt am Montag. Der Gültigkeitsbeginn ist dann frei wählbar.

Es gilt einen Monat und kann bis zu zehn Tage im Voraus erworben werden. Es entspricht der regulären Monatskarte der Tarifzone Magdeburg.

Mit dem Sozialticket können die Besitzer unbegrenzt viele Fahrten mit Straßenbahnen, Bussen, S-Bahnen und Regionalzügen im Stadtgebiet absolvieren.

Ein gültiger Stadtpass und die Vorlage des Personalausweises sind die Voraussetzung für den Erwerb des Tickets.