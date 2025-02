Wegen fehlender Gehwege: Diese Haltestelle wird in Magdeburg ab heute nicht mehr angefahren

Auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde muss eine Haltestelle ausfallen. © MVB/Stefan Deutsch

Nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) wird ab dem heutigen Mittwoch die Haltestelle "Am Kirschberg" in Sohlen in Richtung Bördepark nicht mehr von der Buslinie 66 angefahren werden.

Laut der Straßenverkehrsbehörde sei aufgrund fehlender Gehwege und eines nicht ausgebauten Haltestellenbereichs die Sicherheit der Fahrgäste nicht mehr gewährleistet.

Die MVB bittet ihre Fahrgäste um Verständnis.

Straßenbahnreisenden wird empfohlen, auf alternative Haltestellen in der Nähe umzusteigen. In Fahrtrichtung Westerhüsen bleibt die Haltestelle weiterhin bestehen.