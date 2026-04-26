Achtung, Autofahrer! Hier stehen in Magdeburg vom 27. April bis 1. Mai Blitzer

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Fuß vom Gas! In der kommenden Woche stellt das Ordnungsamt der Stadt Magdeburg wieder an vier Stellen Blitzer auf.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Fuß vom Gas! In der kommenden Woche stellt das Ordnungsamt der Stadt Magdeburg wieder an vier Stellen Blitzer auf.

In Magdeburg stehen kommende Woche wieder Blitzer. (Symbolfoto)
In Magdeburg stehen kommende Woche wieder Blitzer. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Reform

  • Straße: Hermann-Hesse-Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Alte Neustadt

Mann mit Fahrrad auf dem Rücken entdeckt: Polizei hat eine Vermutung
Magdeburg Crime Mann mit Fahrrad auf dem Rücken entdeckt: Polizei hat eine Vermutung
  • Straße: Lorenzweg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Leipziger Straße

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Lemsdorf

  • Straße: Blankenburger Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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