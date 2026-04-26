Achtung, Autofahrer! Hier stehen in Magdeburg vom 27. April bis 1. Mai Blitzer
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Magdeburg - Fuß vom Gas! In der kommenden Woche stellt das Ordnungsamt der Stadt Magdeburg wieder an vier Stellen Blitzer auf.
Reform
- Straße: Hermann-Hesse-Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Alte Neustadt
- Straße: Lorenzweg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Leipziger Straße
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Lemsdorf
- Straße: Blankenburger Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa