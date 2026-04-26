26.04.2026 11:42 Achtung, Autofahrer! Hier stehen in Magdeburg vom 27. April bis 1. Mai Blitzer

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Fuß vom Gas! In der kommenden Woche stellt das Ordnungsamt der Stadt Magdeburg wieder an vier Stellen Blitzer auf.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Fuß vom Gas! In der kommenden Woche stellt das Ordnungsamt der Stadt Magdeburg wieder an vier Stellen Blitzer auf. In Magdeburg stehen kommende Woche wieder Blitzer. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa Reform Straße: Hermann-Hesse-Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Alte Neustadt Magdeburg Crime Mann mit Fahrrad auf dem Rücken entdeckt: Polizei hat eine Vermutung Straße: Lorenzweg

Geschwindigkeit: 30 km/h Leipziger Straße Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Lemsdorf Straße: Blankenburger Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa