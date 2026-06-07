An diesen Orten stehen vom 8. bis 12. Juni Blitzer in Magdeburg
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Magdeburg - Achtung Autofahrer! Ab Montag stehen an vier Stellen im Magdeburger Stadtgebiet wieder Blitzer.
Brückfeld
- Straße: Berliner Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Cracau
Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit "Echtes Sommerfeeling": So schön war das TAG24-Sommerkino in Magdeburg
- Straße: Schwarzkopfweg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Lemsdorf
- Straße: Harzburger Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Nordwest
- Straße: Lerchenwuhne
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Die Kontrollen können, je nach Verkehrslage, auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa