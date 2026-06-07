07.06.2026 08:26 An diesen Orten stehen vom 8. bis 12. Juni Blitzer in Magdeburg

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Achtung Autofahrer! Ab Montag stehen an vier Stellen im Magdeburger Stadtgebiet wieder Blitzer.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Achtung Autofahrer! Ab Montag stehen an vier Stellen im Magdeburger Stadtgebiet wieder Blitzer. In Magdeburg stehen ab Montag wieder Blitzer. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Brückfeld Straße: Berliner Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h

Cracau Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit "Echtes Sommerfeeling": So schön war das TAG24-Sommerkino in Magdeburg Straße: Schwarzkopfweg

Geschwindigkeit: 30 km/h Lemsdorf Straße: Harzburger Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Nordwest Straße: Lerchenwuhne

Geschwindigkeit: 30 km/h Die Kontrollen können, je nach Verkehrslage, auch spontan verlegt werden. Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa