An diesen Orten stehen vom 8. bis 12. Juni Blitzer in Magdeburg

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Achtung Autofahrer! Ab Montag stehen an vier Stellen im Magdeburger Stadtgebiet wieder Blitzer.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Achtung Autofahrer! Ab Montag stehen an vier Stellen im Magdeburger Stadtgebiet wieder Blitzer.

In Magdeburg stehen ab Montag wieder Blitzer. (Symbolbild)
In Magdeburg stehen ab Montag wieder Blitzer. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Brückfeld

  • Straße: Berliner Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Cracau

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  • Straße: Schwarzkopfweg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Lemsdorf

  • Straße: Harzburger Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Nordwest

  • Straße: Lerchenwuhne
  • Geschwindigkeit: 30 km/h 

Die Kontrollen können, je nach Verkehrslage, auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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