Fuß vom Gas! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt
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Magdeburg - Vom 1. bis 5. Juni wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. (Nicht nur) Hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!
Leipziger Straße/Reform
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Altstadt
- Straße: Walther-Rathenau-Straße
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Cracau
- Straße: Friedrich-Ebert-Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Stadtfeld Ost
- Straße: Albert-Vater-Straße
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa