Fuß vom Gas! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

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In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in dieser Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Magdeburg - Vom 1. bis 5. Juni wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. (Nicht nur) Hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!

Autofahrer, aufgepasst! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)
Autofahrer, aufgepasst! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)  © Arne Dedert/dpa

Leipziger Straße/Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Altstadt

Blaulicht-Fahrt endet mit schwerem Unfall: Seniorin kracht in Streifenwagen
Magdeburg Unfall Blaulicht-Fahrt endet mit schwerem Unfall: Seniorin kracht in Streifenwagen
  • Straße: Walther-Rathenau-Straße
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Cracau

  • Straße: Friedrich-Ebert-Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Stadtfeld Ost

  • Straße: Albert-Vater-Straße
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

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