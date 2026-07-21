Dreist! Magdeburger Raser fetzt mit 156 km/h durch 60er-Zone

Magdeburg - Für über 200 Autofahrer war die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Magdeburger Ring am Wochenende nur ein nett gemeinter Vorschlag: Die Stadt meldet gravierende Verstöße.

Auf dem Magdeburger Ring wurde am Samstag geblitzt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

In einem Zeitraum von viereinhalb Stunden kontrollierte das Ordnungsamt am vergangenen Samstag rund 3000 Autofahrer auf dem Magdeburger Ring.

Auf Höhe der Anschlussstelle zum Kirschweg waren insgesamt 201 Autofahrer schneller als die erlaubten 60 km/h. Absoluter Spitzenreiter war ein Raser, der mit schlappen 156 Stundenkilometern geblitzt wurde!

Auf ihn warten jetzt ein Bußgeld von 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Zudem werde jetzt auch geprüft, ob in diesem Fall vorsätzliches Handeln vorliegt, teilte die Landeshauptstadt am Dienstag mit.

Abgesehen von diesem Tagesschnellsten gab es weitere zehn Fahrer, die die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h überschritten.

Darunter ein voll besetzter Reisebus, der mit stattlichen 99 km/h in der 60er-Zone erwischt wurde! Der Raser darf sich nun auf 640 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot freuen.