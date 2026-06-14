Fuß vom Gas! Hier stehen vom 15. bis 19. Juni Blitzer in Magdeburg

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In der kommenden Woche wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. An diesen Standorten erwarten Euch Radarfallen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der Woche vom 15. bis 19. Juni wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

An diesen Standorten wird in Magdeburg geblitzt. (Symbolbild)
An diesen Standorten wird in Magdeburg geblitzt. (Symbolbild)  © Pia Bayer/dpa

Fermersleben

  • Straße: Alt Fermersleben
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Nordwest

Polizei stoppt vollbesetzten Hyundai - und entdeckt gleich mehrere Straftaten
Magdeburg Crime Polizei stoppt vollbesetzten Hyundai - und entdeckt gleich mehrere Straftaten
  • Straße: Lorenzweg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Sudenburg

  • Straße: Kroatenweg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Bundesstraßen

  • B1 im Stadtgebiet
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Pia Bayer/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Blitzer: