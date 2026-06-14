14.06.2026 09:26 Fuß vom Gas! Hier stehen vom 15. bis 19. Juni Blitzer in Magdeburg

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In der kommenden Woche wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. An diesen Standorten erwarten Euch Radarfallen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der Woche vom 15. bis 19. Juni wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas! An diesen Standorten wird in Magdeburg geblitzt. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa Fermersleben Straße: Alt Fermersleben

Geschwindigkeit: 50 km/h Nordwest Magdeburg Crime Polizei stoppt vollbesetzten Hyundai - und entdeckt gleich mehrere Straftaten Straße: Lorenzweg

Geschwindigkeit: 30 km/h Sudenburg Straße: Kroatenweg

Geschwindigkeit: 30 km/h Bundesstraßen B1 im Stadtgebiet

Geschwindigkeit: 50 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden. Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Pia Bayer/dpa