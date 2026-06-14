Fuß vom Gas! Hier stehen vom 15. bis 19. Juni Blitzer in Magdeburg
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Magdeburg - In der Woche vom 15. bis 19. Juni wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Fermersleben
- Straße: Alt Fermersleben
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Nordwest
- Straße: Lorenzweg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Sudenburg
- Straße: Kroatenweg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Bundesstraßen
- B1 im Stadtgebiet
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Pia Bayer/dpa