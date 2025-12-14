Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 15. bis 19. Dezember in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In der Woche vom 15. bis 19. Dezember wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Stadtfeld Ost
- Straße: Albert-Vater-Straße
- Geschwindigkeit: 50 km/h
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Lemsdorf
- Straße: Blankenburger Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Bundesstraßen
- B71/Magdeburger Ring im Stadtgebiet
- Geschwindigkeit: 80 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
