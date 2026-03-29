Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 30. März bis 3. April in Magdeburg geblitzt

Achtung, Blitzer! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Woche vom 30. März bis 3. April wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)
Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)  © Landeshauptstadt Magdeburg

Brückfeld

  • Straße: Berliner Chaussee

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Beyendorf-Sohlen

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  • Straße: Sohlener Hauptstraße

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Lemsdorf

  • Straße: Blankenburger Straße

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Neustädter Feld

  • Straße: Lerchenwuhne

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Landeshauptstadt Magdeburg

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