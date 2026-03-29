Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 30. März bis 3. April in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In der Woche vom 30. März bis 3. April wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!
Brückfeld
Straße: Berliner Chaussee
Geschwindigkeit: 50 km/h
Beyendorf-Sohlen
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Straße: Sohlener Hauptstraße
Geschwindigkeit: 50 km/h
Lemsdorf
Straße: Blankenburger Straße
Geschwindigkeit: 30 km/h
Neustädter Feld
Straße: Lerchenwuhne
Geschwindigkeit: 30 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Landeshauptstadt Magdeburg