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Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 6. bis 10. April in Magdeburg geblitzt

Achtung, Blitzer! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Woche vom 6. bis 10. April wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)
Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Alte Neustadt

  • Straße: Walther-Rathenau-Straße

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

  • Straße: Theodor-Kozlowski-Straße

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Leipziger Straße

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  • Straße: Leipziger Chaussee

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Buckau

  • Straße: Sternbrücke

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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