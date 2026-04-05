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Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 6. bis 10. April in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In der Woche vom 6. bis 10. April wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!
Alte Neustadt
Straße: Walther-Rathenau-Straße
Geschwindigkeit: 50 km/h
Straße: Theodor-Kozlowski-Straße
Geschwindigkeit: 50 km/h
Leipziger Straße
Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Für die ganze Familie: Diese Events finden an Ostern in Magdeburg statt
Straße: Leipziger Chaussee
Geschwindigkeit: 50 km/h
Buckau
Straße: Sternbrücke
Geschwindigkeit: 30 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa