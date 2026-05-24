Fuß vom Gas! Hier stehen in Magdeburg vom 25. bis 29. Mai Blitzer
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Magdeburg - Achtung Autofahrer! Ab Montag stehen an vier Stellen im Magdeburger Stadtgebiet wieder Blitzer.
Reform
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Altstadt
- Straße: Walther-Rathenau-Straße
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Leipziger Straße
- Straße: Fermersleber Weg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Lemsdorf
- Straße: Blankenburger Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Die Kontrollen können, je nach Verkehrslage, auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa