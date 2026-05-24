Fuß vom Gas! Hier stehen in Magdeburg vom 25. bis 29. Mai Blitzer

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Achtung Autofahrer! Ab Montag stehen an vier Stellen im Magdeburger Stadtgebiet wieder Blitzer.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Achtung Autofahrer! Ab Montag stehen an vier Stellen im Magdeburger Stadtgebiet wieder Blitzer.

In Magdeburg stehen ab Montag wieder Blitzer. (Symbolfoto)
In Magdeburg stehen ab Montag wieder Blitzer. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Altstadt

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Magdeburg Politik Extremismus-Experten warnen: Was passiert, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt gewinnt?
  • Straße: Walther-Rathenau-Straße
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Leipziger Straße

  • Straße: Fermersleber Weg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Lemsdorf

  • Straße: Blankenburger Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h 

Die Kontrollen können, je nach Verkehrslage, auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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