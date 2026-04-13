Fuß vom Gas! Hier wird vom 13. bis 17. April in Magdeburg geblitzt
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Magdeburg - Achtung Magdeburger Autofahrer! Die Stadt kündigte an, dass auch in dieser Woche wieder Blitzer im Stadtgebiet verteilt wurden.
Altstadt
Straße: Walther-Rathenau-Straße
Geschwindigkeit: 50 km/h
Stadtfeld West
Straße: Kümmelsberg
Geschwindigkeit: 30 km/h
Neue Neustadt
Straße: Klosterwuhne
Geschwindigkeit: 30 km/h
Reform
Straße: Leipziger Chaussee
Geschwindigkeit: 50 km/h
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa