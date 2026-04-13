13.04.2026 07:58 Fuß vom Gas! Hier wird vom 13. bis 17. April in Magdeburg geblitzt

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Die Stadt Magdeburg kündigte an, dass vom 13. bis 17. April in vier Stadtteilen Blitzer aufgestellt wurden.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Achtung Magdeburger Autofahrer! Die Stadt kündigte an, dass auch in dieser Woche wieder Blitzer im Stadtgebiet verteilt wurden. In vier Stadtteilen von Magdeburg sind wieder Blitzer aufgebaut. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Altstadt Straße: Walther-Rathenau-Straße

Geschwindigkeit: 50 km/h Stadtfeld West Magdeburg Kultur "Scholl - Die Knospe der Weißen Rose" in Magdeburg: Risiko-Idee oder Musical-Magie? Straße: Kümmelsberg

Geschwindigkeit: 30 km/h Neue Neustadt Straße: Klosterwuhne

Geschwindigkeit: 30 km/h Reform Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa