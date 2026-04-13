Fuß vom Gas! Hier wird vom 13. bis 17. April in Magdeburg geblitzt

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Die Stadt Magdeburg kündigte an, dass vom 13. bis 17. April in vier Stadtteilen Blitzer aufgestellt wurden.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Achtung Magdeburger Autofahrer! Die Stadt kündigte an, dass auch in dieser Woche wieder Blitzer im Stadtgebiet verteilt wurden.

In vier Stadtteilen von Magdeburg sind wieder Blitzer aufgebaut. (Symbolbild)
In vier Stadtteilen von Magdeburg sind wieder Blitzer aufgebaut. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Altstadt

  • Straße: Walther-Rathenau-Straße

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Stadtfeld West

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  • Straße: Kümmelsberg

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Neue Neustadt

  • Straße: Klosterwuhne

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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