Ministerium für Infrastruktur über den Zustand der Brücken in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Samstag mitteilte, seien neun von zehn Brücken zwischen Arendsee und Zeitz in einem guten Zustand. Dies entspreche etwa 90 Prozent der 1421 Brücken in ganz Sachsen-Anhalt .

Die Brücke der Bundesstraße 189 an der Elbe Richtung Seehausen. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa

"Im Vergleich zu den anderen Bundesländern schneidet Sachsen-Anhalt beim Brückenzustand zwar gut ab, was nicht zuletzt auf die zahlreichen Neubaumaßnahmen seit 1990 und die Sanierungsprogramme nach den beiden Hochwasserkatastrophen in den Jahren 2002 und 2013 zurückzuführen ist", erklärte die Ministerin Dr. Lydia Hüskens (59, FDP) am Samstag in Magdeburg.

Demnach finden im Bundesland alle sechs Jahre Hauptprüfungen an den Brückenbauwerken statt. Hier würden Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit kontrolliert. Zudem gebe es "Einfache Prüfungen" und Besichtigungen.

Nach Angaben des Ministeriums verwaltet die Landesstraßenbaubehörde 720 Brücken an Bundesstraßen und 701 an Landesstraßen. In den vergangenen fünf Jahren seien für den Erhalt, Neu-, Um- und Ausbau dieser Landesstraßen und Brücken im Durchschnitt landesweit etwa 90,4 Millionen Euro investiert worden.