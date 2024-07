AfD-Mann mit CDU-Stimmen gewählt? SPD sieht Brandmauer eingerissen

Quedlinburg - Hat die CDU beim Bekleiden des Stadtratspräsidiums in Quedlinburg ( Landkreis Harz ) ihre Stimmen einem AfD-Mann gegeben? Die SPD in Sachsen-Anhalt hat einen bösen Verdacht und wettert.

Weiter heißt es von der SPD: "Unsere Erwartung an die CDU Sachsen-Anhalt ist klar: Die Brandmauer gegen rechts muss mit aller Kraft aufrechterhalten werden."

In einer Mitteilung der Landes-SPD heißt es im Titel: "CDU reißt Brandmauer gegen rechts in Quedlinburg ein."

SPD-Landesvorsitzender Andreas Schmidt (51) fordert von der CDU Aufklärung. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Die AfD wurde in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Für die SPD sei es daher unverständlich, warum die CDU in Quedlinburg keinen gemeinsamen Kandidaten mit den weiteren demokratischen Parteien gefunden hat und stattdessen ein Bündnis mit der rechtsgerichteten Fraktion eingegangen ist.

Die Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt hatten in der Vergangenheit einen Beschluss gefasst, der jede Zusammenarbeit mit der AfD in den Kommunen ausschließt. Das erwarte die Partei auch von allen anderen demokratischen Parteien.

"Dass eine CDU-Stadtratsfraktion mit einem Landtagsabgeordneten in ihren Reihen den Schulterschluss mit der AfD sucht, muss Konsequenzen haben. Eine Zusammenarbeit mit extremistischen Parteien und Gruppierungen darf es nicht geben", sagte Andreas Schmidt (51), Landesvorsitzender der SPD Sachsen-Anhalt.

Er forderte den Vorsitzenden der Landes-CDU, Sven Schulze (44), auf, für Klärung zu sorgen.