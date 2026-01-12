CDU in Sachsen-Anhalt unterstützt Wechsel von Haseloff auf Schulze

Magdeburg - Die sachsen-anhaltische CDU unterstützt einen vorzeitigen Wechsel an der Regierungsspitze von Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) auf ihren Landeschef Sven Schulze (46, CDU).

Landeschef Sven Schulze (46, l.) soll die Regierungsspitze von Ministerpräsident Reiner Haseloff (71) übernehmen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Landesvorstand votierte einstimmig für die Wahl von Schulze zum Ministerpräsidenten, die noch im Januar vollzogen werden soll, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr.

Am Abend beraten dazu auch die Landesvorstände von SPD und FDP. Haseloff hatte den Koalitionspartnern zuvor signalisiert, für einen Wechsel an der Regierungsspitze zur Verfügung zu stehen.

Seine Bedingung: eine Fortsetzung der schwarz-rot-gelben Koalition. Die Parteien sollen schriftlich zustimmen, dass die Inhalte des Koalitionsvertrages übernommen werden und das seit 2021 bestehende Bündnis aus CDU, SPD und FDP fortgeführt wird. Auch die Ressortverteilung soll sich nicht ändern.

Der Schritt soll Schulze ermöglichen, vor der Landtagswahl am 6. September die Regierung zu führen, bekannter zu werden und sich einen Amtsbonus aufbauen zu können. Hintergrund sind Befürchtungen, dass die AfD bei der Wahl im September erstmals in einem Bundesland an die Macht kommen könnte.

In Wahlumfragen im vergangenen Jahr lag die AfD mit um die 40 Prozent teils deutlich vor der CDU mit 26 bis 27 Prozent.