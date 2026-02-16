Tausende Wahlhelfer zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gesucht

Magdeburg - Für die anstehende Landtagswahl im September werden landesweit mehr als 22.000 Wahlhelfer gesucht.

Wahlhelfer sind für eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl unerlässlich. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa/dpa-tmn

Landeswahlleiterin Christa Dieckmann rief dazu auf, sich bei der Gemeinde, in der man seinen Wohnsitz hat, für das Amt zu registrieren.

Die Tätigkeit sei für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl unerlässlich. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 18 Jahren am Wahltag, dem 6. September.

Wahlhelfer prüfen die Daten der Wahlberechtigungen und die Ausweise der Wähler und geben ihnen die Stimmzettel.

Sie überwachen zudem das Einwerfen der Stimmzettel in die Wahlurnen und checken am Schluss deren korrekte Versiegelung.