Vetternwirtschaft: Koalition prüft schärfere Regeln für Abgeordnetenjobs

Magdeburg - Nach mehreren Überkreuz-Beschäftigungen von Familienangehörigen bei AfD-Abgeordneten will die schwarz-rot-gelbe Koalition eine Verschärfung der geltenden Regeln in Sachsen-Anhalt prüfen.

Dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Falko Grube (48), sind keine Überkreuz-Beschäftigten in seiner Partei bekannt. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Wir haben uns eindeutig gegen Überkreuz-Beschäftigungen und Umgehungskonstruktionen ausgesprochen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Falko Grube (48).

"Solche Modelle sind zwar teils formal zulässig, widersprechen aber dem Geist des Abgeordnetengesetzes, untergraben das Vertrauen in parlamentarische Arbeit und sind politisch nicht vermittelbar."

Bei Überkreuz-Beschäftigungen werden Verwandte oder Partner von Parteikollegen angestellt. Es gebe Gespräche über mögliche Reformen, aber noch kein abschließendes Ergebnis, so Grube.

Die SPD schließt solche Fälle bei sich aus. "In der SPD-Fraktion Sachsen-Anhalt gibt es keine Fälle von Angehörigenbeschäftigung oder Überkreuz-Anstellungen", sagte Grube.

"Das gilt auch für die beiden Bundestagsabgeordneten der SPD aus Sachsen-Anhalt."