Ministerium nicht überzeugt: Vorerst kein Dauer-Blaulicht in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Polizei in Sachsen-Anhalt soll auch in Zukunft nur im Einsatz mit eingeschaltetem Blaulicht fahren.

Neue Polizeiautos in Hamburg enthalten bereits das neue Präsenzlicht. Alte Einsatzwagen werden nachgerüstet. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

"Die Einführung des sogenannten blauen Polizeilichen Präsenzlichtes (PPL) für Funkstreifenwagen ist in der Landespolizei Sachsen-Anhalt derzeit nicht geplant", sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage.

In Hamburg hingegen sollen die Streifenwagen sukzessive umgerüstet werden, um mit Dauer-Blaulicht fahren zu können. So sollen die Beamtinnen und Beamten auch ohne Eile besser zu erkennen sein.

Im Innenministerium in Sachsen-Anhalt sieht man das anders: "Die Sichtbarkeit und Erkennbarkeit der Funkstreifenwagen sind anhand der spezifischen Merkmale bereits jetzt ausreichend gegeben", sagte der Sprecher.

Es werde befürchtet, dass die ständige Nutzung eines blauen Lichtes die eigentliche Warnwirkung des Blaulichts reduzieren könne.

Das sogenannte Polizeiliche Präsenzlicht unterscheidet sich deutlich vom klassischen Blaulicht: Statt grell zu blinken, leuchtet ein blaues LED-Licht dauerhaft und mit geringerer Intensität im Lichtbalken des Funkstreifenwagens.

Für Verkehrsteilnehmer hat das keine rechtlichen Folgen. Anders als bei einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn muss niemand Platz machen oder sein Fahrverhalten anpassen.