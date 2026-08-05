Demokratie unter Druck: Sachsen-Anhalts Bildungsminister warnt vor rechten Informationsblasen

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (44, CDU ) sieht die Demokratie durch verändertes Medienverhalten und den wachsenden Einfluss rechter Inhalte unter Druck.

Nach Angaben des Bildungsministers Jan Riedel (44, CDU) macht sich diese Entwicklung auch an den Schulen bemerkbar. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Viele Menschen im Land informierten sich kaum noch über die klassische Medienvielfalt, sondern vor allem über TikTok, rechte Online-Portale und Boulevardmedien, sagte Riedel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Wir erreichen die Menschen in Sachsen-Anhalt kaum noch über die traditionelle Medienvielfalt. Viele schauen nur noch TikTok und rechte Online-Portale und lesen die Boulevard-Presse." Hier sei die AfD besonders stark vertreten, sagte Riedel.

Der Minister äußerte sich besorgt über die Folgen für die politische Kultur. "Konsens und Kompromiss werden als Schwäche angesehen und verachtet. Dabei sind das doch Schmiermittel der Demokratie." Seine Sorge sei, dass sich Menschen zunehmend nur noch mit Informationen beschäftigten, die ihre eigene Sicht bestätigten.

"Wenn Bürgerinnen und Bürger nur noch konsumieren, was sie ohnehin für richtig halten und sich von demokratischer Auseinandersetzung isolieren, werden wir auch ein Bildungsproblem bekommen."

Nach Angaben des CDU-Politikers macht sich diese Entwicklung auch an den Schulen bemerkbar. "Selbst Kinder verbreiten rechtsradikale Sprüche. Für Lehrkräfte, die pflichtgemäß einschreiten, wird der Druck auch gerade durch Eltern größer."