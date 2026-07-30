30.07.2026 10:05 Nach Umfrage: AfD weiter deutlich vor CDU in Sachsen-Anhalt

In wenigen Wochen sollen die Sachsen-Anhalter einen neuen Landtag wählen. Auch neue Umfrage sieht die AfD derzeit weiter deutlich vorn.

Von Dörthe Hein, Jörg Schurig Magdeburg - In wenigen Wochen sollen die Sachsen-Anhalter einen neuen Landtag wählen. Auch neue Umfrage sieht die AfD derzeit weiter deutlich vorn.

Laut den Umfragen kommt die AfD mittlerweile auf 41 Prozent. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Gut fünf Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD laut einer Umfrage weiter deutlich vorn. Im aktuellen "Sachsen-AnhaltTREND" des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag von MDR, WDR, "Magdeburger Volksstimme" und "Mitteldeutscher Zeitung" kommt die Partei weiter auf 41 Prozent und behauptet damit ihren Vorsprung auf die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze (46). Die Union verliert im Vergleich zur letzten Befragung im Mai zwei Prozentpunkte und kommt auf 24 Prozent. Es folgen die Linke mit 13 Prozent und die SPD mit 7 Prozent. Auch die Grünen haben mit 5 Prozent eine Chance zum Einzug in den Landtag. Dagegen würde das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 4 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die noch mitregierende FDP wird wegen ihrer niedrigen Werte nicht einzeln ausgewiesen. Magdeburg Politik CDU und AfD ganz vertraut? Brisantes Foto sorgt für mächtig Zündstoff Infratest dimap befragte 1149 wahlberechtigte Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter telefonisch und online im Zeitraum vom 23. bis 28. Juli. Die Umfrage gilt als repräsentativ.

Unzufriedenheit mit Landesregierung wächst

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (46). © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Laut Umfrage wächst die Unzufriedenheit mit der Landesregierung aus CDU, SPD und FDP weiter. Nur noch 29 Prozent der Befragten sind mit der Regierungsarbeit sehr zufrieden oder zufrieden.



Parlamentarische Mehrheiten könnte die CDU nur gemeinsam mit der SPD und den Linken oder der AfD organisieren. Die Landes-CDU hat allerdings bekräftigt, weder mit der Linken noch mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Potenzielle CDU-Bündnisse mit der Linken oder der AfD stoßen in Sachsen-Anhalt auch in der Bevölkerung mehrheitlich auf Skepsis. Bei der Frage, welche Partei die nächste Landesregierung anführen sollte, liegen AfD und CDU nach der jüngsten Umfrage nahezu gleichauf. Die AfD erfährt 44 Prozent Zustimmung. 43 Prozent sprechen sich dafür aus, dass die CDU die nächste Landesregierung anführt. CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze kann seine Bekanntheit zwar deutlich steigern, doch nur 29 Prozent sind mit ihm zufrieden. Auch AfD-Herausforderer Ulrich Siegmund (35) ist von einer mehrheitlich positiven Bewertung weit entfernt. Mit ihm sind 35 Prozent zufrieden.

AfD liegt auch bei Parteienkompetenz weit vorn