Die wichtigsten Vorhaben 2024: Magdeburg investiert über 133 Millionen Euro

Magdeburg - Simone Borris (61, parteilos), Oberbürgermeisterin von Magdeburg , hat am heutigen Montag die wichtigsten Projekte der Landeshauptstadt für das Jahr 2024 vorgestellt.

Aber auch Schulen und Kitas werden mit Geld bedacht. Durch die Investitionen werden teilweise die Kapazitäten erhöht oder komplett neue Standorte gebaut. Zum Beispiel in Sudenburg oder am Universitätsplatz.

Rund 133 Millionen Euro will die Stadt in diesem Jahr investieren.

Bis Oktober soll am Industriehafen der Betriebsweg fertiggestellt werden. Ebenfalls ist die Errichtung von zwei Spundwänden vorgesehen. Der Baustart der ersten Wand ist für das zweite Quartal vorgesehen.

Seit Dezember fahren die Straßenbahnen über die neue Kaiser-Otto-Brücke und die Königin-Editha-Brücke. Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger können sich über eine Freigabe noch im ersten Quartal freuen.

Danach werden die drei großen Freibereiche in Brückennähe ertüchtigt. Dazu gehören unter anderem der westliche Teilbereich Kleiner Werder mit der Gestaltung des Areals an der Bastion Kronprinz und der Promenadenweg am Westufer des Zollhafens.