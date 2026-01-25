Einsame Menschen in Sachsen-Anhalt: Linke fordert mehr Hilfen

Magdeburg - Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt fordert mehr Hilfen für einsame Menschen.

Die Anzahl einsamer Menschen in Sachsen-Anhalt ist in den vergangenen Jahren gestiegen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

So sollen etwa ein Runder Tisch sowie ein Förderprogramm ins Leben gerufen werden, um Einsamkeit entgegenzuwirken, wie aus einem Antrag im Parlament hervorgeht.

"Das Problem der Einsamkeit hat sich in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren deutlich verschärft und betrifft längst alle Generationen", sagte Fraktionschefin Eva von Angern (49).

Bislang fehle es an einer landesweiten Strategie und sichtbaren Unterstützungsstrukturen.

Die Linke drängt auf den gezielten Ausbau von Begegnungsorten, Nachbarschaftstreffs und sozialer Infrastruktur.

"Zusammenhalt entsteht dort, wo Menschen sich begegnen können", so von Angern.