Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beschossen: Innenministerin verurteilt Silvester-Angriffe

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (54, CDU ) hat sich jetzt zu mehreren Vorfällen von Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht geäußert.

In der vergangenen Silvesternacht kam es in Sachsen-Anhalt wiederholt zu vereinzelten Angriffen auf Einsatzkräfte. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Im Verlauf des heutigen Neujahrstages hat die Polizei in Sachsen-Anhalt Bilanz über die vergangene Silvesternacht gezogen.

Neben zahlreichen Verletzungen von Privatpersonen kam es auch zu Angriffen auf Polizisten, Rettungsdiensten und Feuerwehrkräften.

So wurde unter anderem in der Liebigstraße in Magdeburg ein gezündeter Böller unter einen Streifenwagen geworfen.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde ein Polizist von einer Rakete getroffen. Dabei habe er ein Hämatom im Rücken- und Gesäßbereich erlitten.

Diese und weitere Vorfälle in Halle (Saale) sowie in Bitterfeld-Wolfen verurteilt Innenministerin Zieschang scharf.

"Mir fehlt jedes Verständnis dafür, dass auch einige Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beworfen wurden", schrieb das Innenministerium auf der Plattform "X".

"Diese Angriffe stellen nicht nur eine Gefahr für die Einsatzkräfte selbst dar, sondern auch für die Menschen, die sie schützen oder retten wollen", heißt es weiter.