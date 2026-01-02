Einstellungsstopp spart Geld: Sachsen-Anhalt hat auf 376 Stellen verzichtet

Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt hat mit einem Einstellungsstopp im vergangenen Jahr rechnerisch 376 Stellen eingespart.

Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (71, CDU) sieht durch den Einstellungsstopp eine Entlastung des Haushaltes. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Dies führe zu einer deutlichen Entlastung des Landeshaushaltes, ohne dass der Dienstbetrieb erkennbar beeinträchtigt werde, sagte eine Sprecherin von Finanzminister Michael Richter (71, CDU) der Deutschen Presse-Agentur. "Es hat sich daher gelohnt, diese Maßnahme zu ergreifen."

Sachsen-Anhalt hat einen Einstellungsstopp für die Jahre 2025 und 2026 verhängt, um die Personalkosten im Landeshaushalt zu senken. Die Personalkosten sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, sie bewegen sich in Richtung der Marke von fünf Milliarden Euro pro Jahr.

Sachsen-Anhalt hat nach Thüringen den höchsten Personalbestand aller Flächenländer bezogen auf die Einwohnerzahl.

Ende 2024 gab es im Land 41.897 sogenannte Vollzeitäquivalente, im November 2025 waren es 41.521. Diese Zahl gibt an, wie viele volle Arbeitsstellen einer bestimmten Arbeitsleistung entsprechen.

Teilzeit- und Vollzeitkräfte werden dabei auf eine einheitliche Kennzahl umgerechnet. Dadurch lässt sich der tatsächliche Personaleinsatz vergleichbar darstellen – unabhängig davon, wie viele Stunden einzelne Beschäftigte arbeiten.