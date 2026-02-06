Hunderte bei Trauerfeier für SPD-Politiker Rüdiger Erben

Weißenfels - Zu einer Trauerfeier für den vor gut zwei Wochen verstorbenen SPD-Politiker Rüdiger Erben (58) sind in Weißenfels mehrere Hundert Menschen zusammengekommen.

Rüdiger Erben (SPD) wurde 58 Jahre alt. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Sprecherin des Burgenlandkreises berichtete von rund 500 Teilnehmern. Dabei seien Ministerpräsident Sven Schulze (46, CDU), mehrere Ministerinnen und Minister aus Sachsen-Anhalt sowie Thüringens Innenminister Georg Maier (58, SPD) gewesen.

Rüdiger Erben war am 21. Januar im Alter von 58 Jahren überraschend gestorben.

Parteiübergreifend war die Betroffenheit groß, viele Politiker würdigten Erbens Lebensleistung.

Er war seit 2016 parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion gewesen.

In der Kommunal- und in der Landespolitik hatte sich der in Bad Salzungen geborene Erben in verschiedenen Ämtern parteiübergreifend Respekt erworben.