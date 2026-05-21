Extremismus-Experten warnen: Was passiert, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt gewinnt?

Magdeburg - Was passiert, wenn eine rechtsextreme Partei wie die AfD die Regierungsverantwortung bekommt? Mehrere Rechtsextremismus-Experten warnen vor den Folgen. Eine Szenarioanalyse der Amadeu Antonio Stiftung zeigt wenige Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, was passieren könnte.

Erste Umfragen zeigen, dass die AfD derzeit beliebteste Partei in Sachsen-Anhalt ist. © Carsten Koall/dpa

"Wir haben uns zu lange in der Vorstellung eingerichtet, dass rechtsextreme Kräfte in Deutschland zwar stark werden, aber niemals tatsächlich ein Bundesland regieren könnten", so Timo Reinfrank vom Vorstand der Amadeu Antonio Stiftung.

In der aktuellen Analyse warnt die Stiftung vor einem massiven Anstieg rechter Gewalt und davor, dass demokratische Prozesse Schritt für Schritt untergraben werden könnten.

Reinfrank betonte zudem, dass nicht allein Sachsen-Anhalt, sondern auch alle anderen Bundesländer sowie die Parteien Verantwortung tragen, sich auf eine mögliche rechtsextreme Regierung vorzubereiten.

Gerade durch die länderübergreifende Zusammenarbeit, wie in Fachministerkonferenzen, sehe man, wie stark die Bundesländer voneinander abhängig sind.

"Wir brauchen jetzt ganz konkrete Schutzmechanismen: widerstandsfähige Verwaltungen, unabhängige Institutionen, eine starke Zivilgesellschaft und klare demokratische Leitplanken", so Reinfrank weiter.