Gepfuschte Intel-Stellen-Ausschreibungen - Feußner setzt Referatsleiter um!

Bildungsministerin Eva Feußner (60, CDU) besetzt die Referatsleitung um, um das Auswahlverfahren bei einem hochrangigen Job zu legitimieren.

So solle sichergestellt werden, dass die Ermittlungen zu den Vorgängen innerhalb des Ministeriums nicht gefährdet würden, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Magdeburg. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, die Versetzung sei "auf eigenen Wunsch" des Beamten erfolgt. Der Referatsleiter sei für die personelle Organisation zuständig gewesen.

Bildungsministerin Eva Feußner (60, CDU) lässt derzeit Vorwürfe aufarbeiten und prüfen, die mit Blick auf die geplante Besetzung einer Stelle für die fachliche Begleitung der Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg aufgekommen waren.

Diesen Posten soll Staatssekretär Frank Diesener dem Schulleiter des Gymnasiums "Pierre Trudeau" in Barleben (Landkreis Börde), Michael Kleinen, im Herbst 2022 proaktiv angeboten haben - mehrere Wochen vor der offiziellen Stellenausschreibung. Diese wurde erst wenige Tage vor Weihnachten im Dezember 2022 mit sehr kurzer Bewerbungsfrist veröffentlicht.