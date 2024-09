Haseloff optimistisch: Firmen kommen in den High-Tech-Park

Trotz der vorübergehenden Baupause von Intel wird weiter fleißig am High-Tech-Park gebaut. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nach dem von Intel verschobenen Baustart für eine Chip-Fabrik setzt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff weiterhin auf die Ansiedlung von Firmen in der Region Magdeburg.

"Mit diesem High-Tech-Park haben wir ein absolutes Filetstück, was in dieser Form in ganz Mitteleuropa so nicht zu finden ist", sagte der CDU-Politiker bei einer Regierungserklärung im Landtag. "Wir werden dort Firmen ansiedeln."

Ein Teil des Gewerbeparks war von Anfang an für weitere Firmenansiedlungen wie Zulieferer vorgesehen. Haseloff betonte, Intel bleibe der Anker-Investor.

Das Unternehmen verfüge über ein Drittel der Fläche des High-Tech-Parks. "Die Entscheidung für Magdeburg war kein Zufall", sagte der Regierungschef.

Intel habe viele Standorte geprüft, die Landeshauptstadt habe mit der guten Lage mitten in Europa und mit der vorhandenen Infrastruktur überzeugt.