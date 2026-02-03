Ministerpräsident Schulze: "Lifestyle-Teilzeit"-Debatte ist zu pauschal

Magdeburg - Aus Sicht von Sachsen-Anhalts neu gewähltem Ministerpräsidenten Sven Schulze (46, CDU ) ist die Debatte um den Teilzeit-Anteil in Deutschland zwar wichtig, aber derzeit zu allgemein.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (46, CDU) sieht den Begriff "Lifestyle-Teilzeit" kritisch. © Britta Pedersen/dpa

"Wir müssen sehr klar aufpassen, dass wir hier nicht pauschal urteilen", sagte der CDU-Politiker in der ARD-Polit-Talkshow "Hart aber fair". Den Begriff "Lifestyle-Teilzeit" sieht er kritisch.

Schulze betonte, dass es die individuelle Entscheidung eines jeden Menschen sei, wie viel er arbeitet - etwa, weil er Angehörige pflegt oder sich um Kinder kümmert. Die Arbeit von Teilzeit-Kräften sei ebenso gut, wie die von Menschen, die Vollzeit arbeiten, sagte er.

"Ich würde schon sagen, dass in Sachsen-Anhalt die Menschen - wie in ganz Deutschland - sehr fleißig sind", so Schulze in der Fernseh-Debatte.

Deutschland habe in der Vergangenheit auch ausgemacht, dass die Bevölkerung "vielleicht schon immer ein bisschen mehr" gemacht habe als andere.

Es sei nicht möglich, dass die Menschen im Land weniger arbeiten und dafür den gleichen Lohn bekommen wie in Vollzeit, sagte der CDU-Politiker. Derzeit ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hoch, gleichzeitig sind die Prognosen für das Wirtschaftswachstum schlecht.

Das Land sei "in einer schwierigen Phase", so Schulze. Um künftig soziale Sicherheit gewährleisten zu können, müsse das Land auch wirtschaftlich gestärkt werden, sagte der CDU-Politiker. Dazu gehöre auch mehr Arbeit.