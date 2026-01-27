Das Ende einer Ära: Haseloff sagt nach 15 Jahren endgültig Adieu

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (71, CDU) hat in seinen knapp 15 Jahren als Ministerpräsident insgesamt 733 Kabinettssitzungen geleitet.

Nach mehr als 730 Kabinettssitzungen übergibt Reiner Haseloff (71, CDU) das Zepter des Ministerpräsidenten. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Das war immer ein angenehmer Termin", sagte der CDU-Politiker zu Beginn seiner letzten Kabinettssitzung in Magdeburg. Er erinnerte an verschiedene Herausforderungen, die die Landesregierungen bewältigen mussten. So gab es etwa während der Corona-Pandemie diverse Sonderkabinettssitzungen.

In einer offiziellen Unterrichtung an den Landtag hat der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands seinen unwiderruflichen Rücktritt mit Ablauf des 27. Januars erklärt.

Haseloff will damit seinem bisherigen Wirtschaftsminister Sven Schulze (46, CDU) ermöglichen, als Ministerpräsident und nicht nur als CDU-Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 6. September zu gehen.

Haseloff dankte den Ministerinnen und Ministern sowie den Koalitionsfraktionen CDU, SPD und FDP für die Zusammenarbeit. Er richtete zudem einen Appell an sie: Man müsse sorgsam miteinander umgehen und eine politische Kultur pflegen, "die auch andere animiert, Spaß an der Politik zu haben, sodass wir nie Nachwuchsmangel haben", sagte der 71-Jährige.

Am Mittwoch soll Schulze im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. "Morgen soll der Generationswechsel kommen, die Unterschriften habe ich alle in der Akte", so Haseloff.