SPD-Politiker Rüdiger Erben ist tot

Rüdiger Erben wurde nur 58 Jahre alt. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der parlamentarische Geschäftsführer der sachsen-anhaltischen SPD-Landtagsfraktion ist am Mittwoch überraschend verstorben, wie ein Sprecher der Fraktion der Deutschen Presse-Agentur sagte. Erben wurde 58 Jahre alt.

Erben hat in Sachsen-Anhalt in der Kommunal- und in der Landespolitik in verschiedenen Ämtern seine Fußstapfen hinterlassen und sich dabei parteiübergreifend Respekt erworben.

So war er von 2001 bis 2006 Landrat im damaligen Landkreis Weißenfels, anschließend war er fünf Jahre Staatssekretär im Innenministerium.

2011 wurde Erben Landtagsabgeordneter, seit 2016 war er parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. In dieser Funktion arbeiten Politiker eng mit dem Fraktionsvorsitzenden zusammen und bereiten etwa die Plenarsitzungen vor.

Erben hat sich einen Ruf als Innenexperte erarbeitet. Er kümmerte sich besonders um die Themen Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr. Zudem wirkte er im parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit, der den Anschlag in Magdeburg aufarbeitet. Dort stellte er an die Zeugen immer wieder kritische Fragen, um Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen zu können.