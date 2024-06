09.06.2024 20:15 808 Kommunalwahl in Magdeburg: Auszählung läuft - so ist der aktuelle Stand

In Magdeburg wird am Sonntag gewählt. TAG24 hält Euch zu den Kommunalwahlen in der Landeshauptstadt auf dem neusten Stand.

Von Lena Schubert, Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am heutigen Sonntag fanden in Magdeburg die Kommunalwahlen statt. Im TAG24-Liveticker gibt es alle aktuellen Entwicklungen zur Wahl im Überblick. Am Sonntag wurde der neue Stadtrat gewählt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Es konnten rund 188.000 Magdeburgerinnen und Magdeburger darüber entscheiden, welche Kandidaten die 56 Plätze des neuen Stadtrates für die nächsten fünf Jahre besetzen dürfen. Von 8 bis 18 Uhr waren die Wahllokale geöffnet. Mittlerweile ermitteln die Wahlvorstände das Ergebnis. Die Verkündung der amtlichen Endergebnisse kann hierbei bis Montag dauern. 9. Juni, 20.15 Uhr: Erste Prognosen deuten auf CDU und AfD Inzwischen haben etwa die Hälfte aller Wahlbereiche mit den Auszählungen zur Kommunalwahl begonnen. Die erste Prognose zeigt: Die CDU wäre mit knapp 30 Prozent stärkste Kraft in Magdeburg. Danach folgen AfD und SPD mit 18 und 16 Prozent. Vierten und fünften Platz nehmen derzeit Linke und Grüne mit je rund neun Prozent ein. 9. Juni, 19.40 Uhr: Ministerpräsident Haseloff nennt Europawahl-Ergebnis "ganz schlimm" Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) hat der Bundesregierung nach der Europawahl einen falschen Kurs vorgeworfen. "Die Ampel wurde abgestraft, weil sie die falschen Prioritäten setzt", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Er betonte: "Dass nur noch die CDU im Osten der AfD Paroli bieten kann, ist eine Gefahr für die Demokratie. Dass die AfD zweitstärkste Partei in Deutschland zu werden scheint, ist ein Alarmsignal. Das ist ein ganz schlimmer Tag für Deutschland." Sachsen-Anhalt MP Reiner Haseloff (70, CDU) beschrieb das Ergebnis der Europawahl als "ganz schlimm". © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa 9. Juni, 19.37 Uhr: Erste Auszählungen für Kommunalwahl starten! Auch wenn die Auszählungen für die Europawahl noch nicht gänzlich abgeschlossen sind, so hat der erste Bezirk in der Landeshauptstadt bereits mit den Auszählungen für die Kommunalwahl begonnen. Ottersleben war somit der erste Stadtteil, in dem derzeit Stimmen gezählt werden. Die Ergebnisse werden nach 20 Uhr erwartet. Die Auszählung der Stimmen beginnt! © Martin Schutt/dpa 9. Juni, 18 Uhr: Wahllokale geschlossen! Vor wenigen Momenten gaben die letzten Wähler ihre Stimmen ab. Die Lokale sind ab sofort offiziell geschlossen und nehmen keine Abstimmungen mehr an. Jetzt beginnen tausende Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen. Zuerst wird allerdings die Stimmen zur Europawahl ausgezählt, dann ist die Kommunalwahl dran. 9. Juni, 16 Uhr: Mehr als 2500 Wahlhelfer in Magdeburg Noch etwa zwei Stunden lang sind die Wahllokale geöffnet. Danach geht es ans Eingemachte, tausende Stimmen müssen ausgezählt werden. Allein in Magdeburg seien derzeit rund 2500 Wahlhelfer im Einsatz, teilte Magdeburgs Wahlleiter Tim Hoppe dem MDR mit. In der Landeshauptstadt allein gibt es knapp 130 Wahllokale, in denen Bürger ihr Kreuz setzen können, und rund 100 Briefwahlbezirke. Allein in der Landeshauptstadt gibt es 130 Wahllokale. © Lena Schubert 9. Juni, 13.27 Uhr: Niedrigere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren Bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt zeigt sich derzeit eine niedrigere Wahlbeteiligung als 2019. Nach Angaben der Landeswahlleiterin in Magdeburg gaben bis zum Mittag 19 Prozent der Wahlberechtigten bislang ihre Stimme abgegeben. Die Briefwähler sind darin noch nicht enthalten. Vor fünf Jahren waren es zur Mittagsstunde noch 20,7 Prozent. Bis zum Mittag viel die Wahlbeteiligung geringer als 2019 aus. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa 9. Juni, 9.32 Uhr: Keine Störungen am Sonntagvormittag Die Kommunalwahlen sind laut der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin in Magdeburg am Sonntagvormittag ohne Störungen gestartet. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Magdeburg geöffnet. © Paul Zinken/dpa 9. Juni, 8 Uhr: Wahllokale öffnen ihre Türen! Die Wahllokale sind ab sofort für die Wählerinnen und Wähler bis 18 Uhr geöffnet! Bei der Kommunalwahl können sich alle 187.588 Wahlberechtigten zwischen 490 Kandidaten von 13 Parteien entscheiden. Insgesamt gibt es im Stadtrat 56 Sitze zu füllen.

