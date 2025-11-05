Land investiert Millionen: Feuerwehren sollen für Zukunft vorbereitet sein

Sachsen-Anhalt gibt mehrere Millionen Euro für seine Feuerwehren aus. Mit neuer und moderner Technik sollen die Einsatzkräfte für die Zukunft gerüstet sein.

Von Alexandra Kiel

Magdeburg - Sachsen-Anhalt setzt seine Beschaffungsoffensive für Feuerwehrtechnik fort.

Feuerwehren in Sachsen-Anhalt können sich auf modernere Technik freuen. (Symbolfoto)
Feuerwehren in Sachsen-Anhalt können sich auf modernere Technik freuen. (Symbolfoto)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Vierundfünfzig neue Feuerwehrfahrzeuge sollen in etwa drei Jahren ausgeliefert werden, teilte das Ministerium für Inneres und Sport mit.

Diese werden direkt vom Land beschafft. Dies entspricht einer Förderung von etwa elf Millionen Euro.

Die Kommunen sollen bei ihrer grundsätzlichen Aufgabe somit unterstützt werden.

Seit 2020 sei die Beschaffung von etwa 300 Löschgruppenfahrzeugen, Drehleitern und Tanklöschfahrzeugen mit etwa 47 Millionen Euro ermöglicht worden, hieß es weiter.

Die Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) betont darüber hinaus, dass neben der notwendigen Technik vor allem die 31.500 Freiwilligen der wichtigste Faktor für den örtlichen Brandschutz seien.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

