Landtag weist Klimaschutz-Vorstoß der Grünen zurück

Braucht Sachsen-Anhalt ein Klimaschutzgesetz? Im Landtag gehen die Meinungen zu Maßnahmen und Tempo beim Klimaschutz auseinander.

Von Christopher Kissmann

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat einen Klimaschutzgesetzentwurf der Grünen abgelehnt.

Umweltminister Armin Willingmann (62, SPD) sieht Sachsen-Anhalt in Sachen Klimaschutz bereits auf einem guten Weg.

Die Fraktion wollte damit konkrete Maßnahmenpakete für Energie, Industrie, Gebäude, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft sowie Abfall und Abwasser festschreiben.

"Mit Freiwilligkeit haben wir es versucht – wir sehen: Es reicht nicht", sagte der klimapolitische Sprecher Wolfgang Aldag (57, Grünen)

Umweltminister Armin Willingmann (62, SPD) betonte, Sachsen-Anhalt sei beim Klimaschutz bereits auf einem guten Weg.

Er verwies auf die geplante Speicherstrategie und das Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz zum Windkraftausbau. "Das Ganze geht voran", sagte Willingmann. "Klimaschutz lebt von der Akzeptanz."

Mehrere Redner der schwarz-rot-gelben Koalition machten deutlich, dass sie ein Klimaschutzgesetz nicht für nötig beziehungsweise die Verabschiedung eines solchen bis zum Ende der Legislaturperiode für unrealistisch halten. In Sachsen-Anhalt wird im September 2026 ein neuer Landtag gewählt.

