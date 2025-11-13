Landtag weist Klimaschutz-Vorstoß der Grünen zurück
Von Christopher Kissmann
Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat einen Klimaschutzgesetzentwurf der Grünen abgelehnt.
Die Fraktion wollte damit konkrete Maßnahmenpakete für Energie, Industrie, Gebäude, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft sowie Abfall und Abwasser festschreiben.
"Mit Freiwilligkeit haben wir es versucht – wir sehen: Es reicht nicht", sagte der klimapolitische Sprecher Wolfgang Aldag (57, Grünen)
Umweltminister Armin Willingmann (62, SPD) betonte, Sachsen-Anhalt sei beim Klimaschutz bereits auf einem guten Weg.
Er verwies auf die geplante Speicherstrategie und das Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz zum Windkraftausbau. "Das Ganze geht voran", sagte Willingmann. "Klimaschutz lebt von der Akzeptanz."
Mehrere Redner der schwarz-rot-gelben Koalition machten deutlich, dass sie ein Klimaschutzgesetz nicht für nötig beziehungsweise die Verabschiedung eines solchen bis zum Ende der Legislaturperiode für unrealistisch halten. In Sachsen-Anhalt wird im September 2026 ein neuer Landtag gewählt.
