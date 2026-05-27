"Herzwoche": Sachsen-Anhalt startet Kampagne gegen hohe Herzinfarkt-Sterberate

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Die Menschen in Sachsen-Anhalt vernachlässigen ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit. Jetzt soll sie eine Kampagne sensibilisieren.

Von Simon Kremer

Magdeburg - Um für eine bessere Vorsorge gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu werben, startet das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt eine landesweite Präventionskampagne.

Eine Kampagne soll die Menschen in Sachsen-Anhalt zu einer besseren Herz-Kreislauf-Gesundheit sensibilisieren. (Symbolbild)
Eine Kampagne soll die Menschen in Sachsen-Anhalt zu einer besseren Herz-Kreislauf-Gesundheit sensibilisieren. (Symbolbild)  © Sebastian Kahnert/dpa

In der zentralen Aktionswoche vom 15. bis zum 19. Juni finden nach Angaben des Ministeriums Aktionen wie Vorträge, Fitness-Checks und Gesundheitstage statt. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (64, SPD) sagte, die Kampagne diene der Aufklärung über herzgesunde Lebensweise.

Bereits 2018 hatte das Gesundheitsministerium die "Herzwoche" gestartet, mit der das Land für eine bessere Gesundheit sensibilisieren will. Sie findet in diesem Jahr zum siebten Mal statt.

2014 hatte Sachsen-Anhalt bundesweit die höchste Herzinfarkt-Sterberate.

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Nach Angaben des Ministeriums lag sie damals bei 97 Todesfällen pro 100.000 Einwohner.

Bis 2023 sank der Wert demnach auf 56. Damit liegt das Land vor Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein

Etwa 1200 Arztpraxen und mehr als 500 Apotheken verteilen Informationsmaterial und bieten Vitalwert-Messungen an. Hauptveranstaltungen finden in Halle, Magdeburg, Burg und Stendal statt.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa

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