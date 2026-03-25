Ministerpräsident Schulze attackiert AfD und fordert harten Migrationskurs

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (46, CDU ) hat der AfD strategische Fehler vorgeworfen und eine Zusammenarbeit erneut ausgeschlossen.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (46, CDU) hält nichts vom AfD-Kandidaten für die Landtagswahl. © Katharina Kausche/dpa

"Die AfD ist seit 2015 immer weiter an den rechten Rand gerückt. Diesen strategischen Fehler hat die AfD-Führung zu verantworten", sagte Schulze der "Magdeburger Volksstimme". "Die Anschlussfähigkeit ist nicht mehr gegeben, sie wird in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz beobachtet."

Die Landtagswahl in Sachsen‑Anhalt ist für den 6. September terminiert. In Umfragen lag die AfD zuletzt deutlich vor der CDU. Schulze schließt eine Kooperation aus.

Der Unvereinbarkeitsbeschluss stehe, sagte er. "Es wird kein Minister von der AfD, aber auch kein Minister der Linken an meinem Kabinettstisch sitzen." Die Linke sei nicht in der Lage, das Land nach vorn zu bringen.

Die Probleme und Herausforderungen müssten aus der Mitte der Politik gelöst werden, so der Ministerpräsident.