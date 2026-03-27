Pilotphase: Magdeburger Stadtpass wird zum vergünstigten MVB-Monatsticket

Magdeburg - Vom 1. Mai bis zum 30. April 2027 wird es in der Landeshauptstadt Magdeburg eine Pilotphase für ein Sozialticket geben.

Der Stadtpass, auch bekannt als Otto-City-Card, soll demnächst als vergünstigte Monatskarte bei den MVB gelten. © Bildmontage: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/YouTube/Landeshauptstadt Magdeburg

Dies hat der Stadtrat am 26. März beschlossen. Stadtpassinhabern soll damit die Nutzung des ÖPNV erleichtert werden.

Der vorhandene Stadtpass soll dabei den Status eines Monatstickets bekommen. Er gelte rund um die Uhr für eine Person im Stadtgebiet Magdeburg, teilte die Stadtverwaltung mit.

Der Ausgabepreis beträgt 19 Euro. Das Sozialticket ist ab dem 1. Mai unter Vorlage des Stadtpasses in den Verkaufsstellen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) sowie im MVB-Kundenzentrum erhältlich. Für bestehende Abo-Fahrkartenverträge besteht ein Sonderkündigungsrecht.

Anspruch auf den Stadtpass beziehungsweise die Otto-City-Card haben Bürger mit Hauptwohnsitz in Magdeburg, die eine der folgenden Leistungen beziehen: