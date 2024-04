Sachsen-Anhalt: Grüne fordern bundesweite AfD-Taskforce!

Das geht aus dem Leitantrag des Landesvorstands hervor, der auf einem Landesparteitag am Samstag in Magdeburg beschlossen werden soll.

Die Grünen wollen sich auf dem Landesparteitag auf die Kommunalwahlen am 9. Juni einstimmen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Grünen, die im Land rund 1300 Mitglieder haben, wollen in diesem Zusammenhang auch die Beamtinnen und Beamten im öffentlichen Dienst in den Blick nehmen.

Wer sich als Beamter verfassungsfeindlich betätige, müsse aus dem Dienst entfernt werden, so die Forderung. "Für einen effizienteren Vollzug wollen wir die Zuständigkeit für Disziplinarverfahren in der Landesverwaltung bündeln."

Auf dem Landesparteitag wollen sich die Grünen auf die Kommunalwahlen am 9. Juni einstimmen. Die Partei tritt in Sachsen-Anhalt mit so vielen Kandidatinnen und Kandidaten an wie nie zuvor, knapp 500 sind es. Der Frauenanteil liegt bei 40,5 Prozent.

"Wir wollen in allen Stadträten und Kreistagen in Fraktionsstärke einziehen. Das ist grundsätzlich unser Ziel", sagte Landeschef Dennis Helmich (33) zuletzt. In aller Regel seien dafür drei Gewählte im Kreistag nötig. "In Halle und Magdeburg kämpfen wir dafür, stärkste Kraft zu werden."