Schwere Anschuldigungen an eigene Partei: Anger verlässt Linken-Fraktion in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Landtagsabgeordnete Nicole Anger (49) verlässt die Linken-Fraktion in Sachsen-Anhalt .

Nicole Anger (49) möchte künftig fraktionslos arbeiten. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sie habe den Landtagspräsidenten darüber informiert, dass sie ihre Arbeit künftig fraktionslos fortführen werde, teilte Anger mit. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte Anger, sie bleibe Mitglied in der Partei.

Auf einem Landesparteitag der Linken hatte Anger zuletzt Kritik an der Fraktionsspitze geübt.

"In der Landtagsfraktion erleben wir, dass zentrale Parteitagsbeschlüsse nicht umgesetzt werden, dass Strukturen geschaffen wurden, die Beteiligung verhindern, statt sie zu ermöglichen, und dass Personalentscheidungen nicht nach Kompetenz, sondern nach Gefolgschaft getroffen werden. Das ist nicht linke Politik, das ist Machtpflege."

Anger sprach von "Konfliktlösungen, die eher an Tribunale erinnern" und von "Disziplinierung".

Ihre Kritik habe sich an "strukturelle Fragen der innerparteilichen Arbeits- und Führungskultur" gerichtet und nicht an die fachpolitische Linie der Linken, teilte Anger nun mit.

Zunächst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) darüber berichtet.