Prominente Linken-Abgeordnete tritt aus - und nennt ihre Gründe

Die sachsen-anhaltische Landtagsabgeordnete Henriette Quade (40) trat aus der Linken aus. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In einer auf ihrer Website veröffentlichten Austrittserklärung nimmt Quade Bezug auf einen Antrag, der am Wochenende auf dem Bundesparteitag der Linken in Halle beschlossen wurde.

Darin werde zutreffend festgestellt, dass der Nahostkonflikt nicht am 7. Oktober 2023 mit dem Hamas-Überfall auf Israel begonnen habe, so Quade.

Mit keinem einzigen Satz aber werde der "mörderische Antisemitismus" erwähnt. Ein kompromissloser Kampf gegen jeden Antisemitismus sei ihr "in und mit dieser Partei" nicht möglich.

Der Staat Israel könne die Angriffe nur durch militärische Gewalt abwenden, solange er militärisch bedroht werde. "Die Forderung, Israel keine Waffen zu liefern, würde Israel bei ihrer Umsetzung in letzter Konsequenz schutzlos stellen."

Diese Friedenspolitik laufe wie die Positionen zur Ukraine "auf eine Politik des Sterbenlassens" hinaus.