Sebastian Striegel gibt Amt als Parlamentarischer Geschäftsführer Sachsen-Anhalt ab

Der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel will sein Amt als Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Fraktion Ende Mai abgeben.

Magdeburg - Er hat die Politik der Grünen in Sachsen-Anhalt in Opposition und Regierung viele Jahre stark geprägt - nun gibt Sebastian Striegel (41, Grüne) sein Spitzenamt in der Landtagsfraktion ab. Warum geht er diesen Schritt?

Sebastian Striegel (41, Grüne) hat den Posten als Parlamentarischer Geschäftsführer des Landtags Sachsen-Anhalt abgegeben. © Ronny Hartmann/dpa Das erklärte der Politiker am Montag in Magdeburg. Er habe zwölf Jahre als Parlamentarischer Geschäftsführer arbeiten dürfen und wolle seine Kraft und Zeit für neue Projekte nutzen, hieß es in einer Erklärung. Er stelle sein Amt "aus persönlichen Gründen" zur Verfügung. Striegel begründete seinen Rückzug unter anderem mit der Landtagswahl 2026. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin solle vor der nächsten Landtagswahl ausreichend Zeit haben, sich einzuarbeiten. Als Abgeordneter will sich Striegel weiter um die Themen Demokratie, Innenpolitik, Recht, Digitales und Religion kümmern. Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann (55) sagte der Deutschen Presse-Agentur, es werde schwer, Striegel zu ersetzen. "Er hat so viel geleistet für unsere Fraktion." Dafür sei sie dankbar. Über die Nachfolge müsse erst noch entschieden werden.