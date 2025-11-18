Merz in Sachsen-Anhalt: Standards für alle sollen Weihnachtsmärkte sicherer machen

Magdeburg/Halle - Weihnachtsmärkte sollten nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) in Zukunft städteübergreifende Standards erfüllen, um einfacher und sicher stattfinden zu können.

Friedrich Merz (70, CDU, l.) wurde in Halle von Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) begrüßt. © Robert Michael/dpa

"Wir unterstützen natürlich jede Form der Koordinierung und der Abstimmung der Sicherheitskonzepte, weil wir dieses Problem - nämlich den Schutz der Weihnachtsmärkte - in allen Ländern haben", sagte der CDU-Politiker bei seinem Antrittsbesuch im sachsen-anhaltischen Halle.

Die Bundesregierung unterstütze die Bemühungen für "gemeinsame Standards".

Auch in Sachsen-Anhalt wird derzeit vielerorts darüber diskutiert, ob die Weihnachtsmärkte ausreichend sicher sind und wie geplant stattfinden können.

Nach der Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr ist in der Landeshauptstadt derzeit - wenige Tage vor der geplanten Eröffnung - immer noch unklar, ob der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden darf.